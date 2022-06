Italia-Germania, Flick: "Lavoro straordinario di Mancini. Vogliamo metterli sotto pressione"

03-06-2022 13:43

Anche per la Germania è tempo di iniziare la Nations League, e lo farà nella giornata di domani contro i campioni d’Europa in carica dell’Italia. Il tecnico dei teutonici Hans-Dieter Flick ha parlato in conferenza stampa proprio della sfida contro gli Azzurri di Roberto Mancini:

“Non è semplice da valutare. Mancini ha eliminato dal progetto alcuni giocatori, ne ha convocati altri giovani che hanno tante motivazioni. Non so dire se sia un bene per noi o per loro ma lui ha fatto un lavoro stupendo col suo staff dopo il Mondiale in Russia, hanno conquistato Euro2020 e tutti siamo stati tifosi dello spirito che hanno mostrato. Noi proveremo a metterli sotto pressione, in questo modo desideriamo giocare”.