Italia-Germania, Gravina: "Dobbiamo fare bene, confronto storico"

Il presidente della Fgic: "Spalletti? Continuiamo a lavorare, bene intelaiatura da club"

“Italia-Germania confronto storico che capita in un momento importante, in un momento particolare della nostra evoluzione calcistica. Gestione Spalletti? Continuiamo a lavorare, Luciano ha chiesto tempo. L’intelaiatura da club, ha individuato una rosa di calciatori, in un numero particolarmente ridotto di selezionabili, ma c’è tanta voglia di entusiasmo, di emergere, di fare squadra”, ha dichiarato Gabriele Gravina, presidente della Figc, a margine della proiezione del cortometraggio ‘Sopra la barriera’ presso la Camera dei Deputati. “Il calcio ha moltissime dimensioni, vive con alcune di esse alcune sue prerogative, quelle di superare alcuni preconcetti, valorizzare il più possibile l’idea delle pari opportunità, ma soprattutto il recupero, essere una sorta di incubatore sociale che possa offrire a tutti quelle possibilità di riscatto di cui a volte la vita ci priva. Dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione perché il calcio ha delle potenzialità straordinarie”.