Italia, Gnonto: "Fossi rimasto all'Inter non sarei in nazionale ora"

19-06-2022 14:06

Il nuovo talento del calcio italiano, Wilfried Gnonto, è stato intervistato a Verbania da Gianluca Rossi per “Qui Studio a Voi Stadio” su Telelombardia. Nel corso dell’intervento, Gnonto ha parlato delle tappe che lo hanno portato a finire a giocare allo Zurigo, prima di salire ai favori delle cronache per l’assist a Lorenzo Pellegrini e il gol con la Germania che lo ha reso il più giovane di sempre a segnare con la maglia azzurra.

Queste le sue parole riportate da Eurosport:

“Io sono. tifoso dell’Inter, lo sanno tutti. Tornare in nerazzurro? Nel pallone come nella vita, ogni cosa è possibile. Sono andato via perché dovevo fare una scelta fondamentale della mia carriera: serviva giocare per migliorare, stop. Rimanendo credo che non sarei mai arrivato in Nazionale. E non è stata di certo una scelta facile andare in Svizzera: differente Paese, differente lingua e stile di vita… La Nazionale ripartirà da me? Stiamo esagerando, vi prego. Ho fatto un assist e un gol, sfortunatamente inutile. Fa piacere per i numeri di carriera, ma rimane il fatto che non è servito a nulla. Io devo solo restare umile e fare le scelte giuste”.