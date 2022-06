Italia: Gravina drastico sulle ipotesi di ripescaggio ai Mondiali

04-06-2022 16:30

Per la seconda volta di fila l’Italia non è riuscita a qualificarsi per la fase finale di un campionato del mondo, e in questi due mesi abbondanti successivi all’eliminazione per mano della Macedonia del Nord le ipotesi di un ripescaggio si sono susseguite a getto continuo e nei modi più fantasiosi. Oggi il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha voluto mettere fine a tutte queste speculazioni.

Gravina: “Siamo fuori dai Mondiali. Le voci di ripescaggio ci rendono poco credibili”

Gravina ha parlato con i media a Bologna in occasione della sfida di Nations League con la Germania di domani sera. Ecco le sue parole.

“Non ci siamo qualificati per i Mondiali e non potremo parteciparvi. Abbiamo perso sul campo e parlare di ripescaggio ci rende poco credibili. Non possiamo continuare a parlare di certe cose mettendoci poi nella condizione di farci prendere in giro. Siamo fuori dai Mondiali”.

Gravina: “Io e Mancini dimissionari? Voci che non meritano risposta”

Poi Gravina ha anche parlato delle voci che vorrebbero dimissionari sia lui sia il ct Roberto Mancini.

“Credo che sia sbagliato legare tutto a un gol o a un rigore sbagliato. Cosa avrebbero potuto generare delle dimissioni a livello nazionale e internazionale? Lasciare non è la soluzione. Le dimissioni mia o di Mancini avrebbero generato effetti positivi o non positivi? Io parlo di senso di responsabilità, amo affrontare i problemi, mi assumo le responsabilità e non sono legato alla poltrona. Sarebbe stato più facile per tutti vivere un’estate serena, ma chi strumentalizza una sconfitta per scopi personali non merita una risposta”.

Gravina: “C’è un progetto da portare avanti, continuiamo a lavorare”

Dopo il trionfo dell’anno scorso a Euro 2020 la Nazionale sta attraversando un periodo nero che dura ormai da 11 mesi. Ecco il parere di Gabriele Gravina.