Ripescaggio Italia, Gravina categorico: “Zero possibilità”

18-05-2022 15:15

Lo si sapeva da tempo, ma Gravina oggi ha comunque ribadito con autorità il concetto: l’Italia non sarà oggetto di ripescaggio per i Mondiali in Qatar.

“Possibilità in caso di esclusione dell’Ecuador? Zero. L’Europa ha 13 posti disponibili e li ha occupati, se si libererà un posto in Sudamerica andrà una nazionale sudamericana. Abbiamo sentito la FIFA per darci un momento di ebbrezza, la risposta è stata assolutamente negativa” ha spiegato con fermezza il presidente della FIGC al termine del Consiglio federale.

“In Qatar avrebbero piacere ad avere l’Italia? Anche noi avremmo piacere. Ma le regole sono queste e noi siamo andati fuori per demerito” ha chiosato Gravina.

OMNISPORT