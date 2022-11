17-11-2022 11:18

Il nuovo ciclo dell’Italia di Mancini parte sicuramente di giovani e da meno primedonne. Uno degli elementi positivi della sfida di ieri sera vinta dagli azzurri per 3-1 contro l’Albania è sicuramente Vincenzo Grifo, autore di una doppietta.

Italia, Grifo sotto il segno di Toni

Per Vincenzo Grifo, classe 1993 di Pforzheim, quella in corso è sin qui la migliore stagione della sua carriera. 11 gol fatti in 23 presenze con la maglia del Friburgo, e le statistiche con la maglia dell’Italia dicono oggi 7 presenze, 4 gol e 3 assist. Non male per un calciatore che detiene già un record: quello di non aver mai giocato in una squadra Italiana, nè a livello giovanile, nè a professionistico.

Italia, Grifo è l’uomo dei record

Oltre al “record” sopraccitato, la sorpresa dell’Italia di Mancini detiene un altro dato curioso: Vincenzo Grifo è il giocatore italiano (anche se è più corretto dire italo-tedesco) che ha segnato più gol in Bundesliga, laddove attualmente si è sviluppata tutta la sua carriera. Il classe ’93 ha realizzato ben 44 marcature. L’altro italiano con più reti nel campionato tedesco è stato Luca Toni, che ha militato nel Bayern Monaco dal 2007 al 2010. Il modenese ha siglato 58 gol in 90 presenze totali.

Italia: Grifo, Gnonto e Verratti non hanno mai giocato in Serie A

Vincenzo Grifo fa parte del novero di giocatori dell’Italia che non ha mai giocato in Serie A, assieme al giovane Wilfried Gnonto (ora al Leeds) e al veterano del PSG Marco Verratti, in Francia da oltre 10 anni. Premesso che, anche a causa del ricchissimo rinnovo di contratto dell’abruzzese appena firmato, ed attualmente l’incedibilità dichiarata dalla dirigenza del club inglese per Gnonto, Vincenzo Grifo potrebbe essere molto ambito dalle squadre di Serie A nella sessione di calciomercato invernale che inizierà a gennaio allo scopo di avere la grande occasione anche nel campionato italiano, dove avrà sicuramente un ruolo da protagonista.