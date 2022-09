Italia, Immobile rompe il silenzio sul suo infortunio e si sfoga

29-09-2022 18:34

L’Italia è riuscita a qualificarsi alle final four della Nations League, nonostante i tanti giocatori che hanno dato forfait prima dei match contro Inghilterra e Ungheria. Il ct Mancini, senza giri di parole, ha voluto mandare un messaggio ai calciatori azzurri: “La cosa più importante è aver la voglia di venire in Nazionale, poi noi abbiamo sempre cercato di non creare problemi a nessuno, noi abbiamo sempre fatto il nostro dovere e continueremo a farlo. La cosa importante è che la Nazionale resti una cosa davvero importante per un giocatore, a volte bisognerebbe amarla un po’ di più“.

Italia, il “caso Immobile”

Parole che hanno inevitabilmente fatto rumore. I tanti fuggi fuggi non sono piaciuti a Mancini, che ha rilasciato queste parole dopo il “caso Immobile” (specificando però come l’attaccante abbia dato piena disponibilità e che quindi il suo discorso non era rivolto a lui): il giocatore della Lazio ha avuto l’ok dei medici dell’Italia per giocare ma non quello del club di appartenenza. Alla fine, il numero 17 azzurro è stato costretto ad abbandonare la squadra.

Italia, Immobile si sfoga ed esce allo scoperto

Dopo giorni di silenzio, Ciro Immobile ha voluto dire la sua sulla questione, partendo innanzitutto dal suo stato di salute: “Sto bene – ha esordito il numero 17 biancoceleste -. È un po’ pericoloso, si sa come sono i dottori. La situazione è un po’ al limite, come quando ho lasciato il ritiro della Nazionale”.

Successivamente, Immobile ha voluto fare chiarezza sulla sua mancata convocazione: “È stato creato un caso inutile, è uscita la mia foto in partenza quando in realtà stavo spettando che Mancini scendesse dall’aereo che era andato a votare. Stavo per partire nonostante non potessi giocare, poi siamo stati d’accordo sul fatto che fosse inutile fare un viaggio a vuoto, meglio tornare a casa e fare le visite.

Io avrei voluto giocare, ma quando ti capita un infortunio è così. Non era una cosa grave, ma comunque rischiosa. Devo essere sincero, siamo stati tutti sulla stessa lunghezza d’onda e sono tornato a Roma per fare le terapie”.

Partita della Pace e omaggio a Maradona

Le parole di Immobile sono state riportate a margine dell’evento di presentazione della Partita della Pace, in programma il prossimo 14 novembre allo Stadio Olimpico di Roma, per dire no alla guerra e per ricordare Maradona. Il bomber laziale sarà capitano insieme a Ronaldinho della squadra ‘Resto del Mondo’: “Sono felice che Papa Francesco abbia scelto il calcio per mandare un messaggio così importante. Sono orgoglioso di essere capitano di una delle due squadre e di mandare un messaggio così forte. In più ci sarà l’occasione per salutare un ex capitano di una squadra che per noi che vogliamo fare questo sport è stato una fonte di ispirazione, ovvero Maradona. Faremo entrambe le cose e sperano che ci siano tante persone a vederci”.