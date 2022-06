Italia, la gaffe di Kane sui Mondiali

08-06-2022 23:38

L’attaccante del Tottenham Kane, durante un’intervista, ha commesso una piccola gaffe legata ai pronostici sui prossimi mondiali in Qatar: “Ci sono tante buone squadre, Germania, Francia, Spagna, Italia, ci sono anche Brasile e Argentina. Ci sono molti top team in tutto il mondo. Per vincere un torneo come la Coppa del Mondo devi essere ad un livello molto alto per sette partite. Quindi queste partite di Nations sono una ottima preparazione e servono proprio a questo, impariamo a migliorarci”.

Ovviamente l’Italia, prossima avversaria proprio dell’Inghilterra di Kane nella Nations League, non si è qualificata al prossimo Mondiale in Qatar. C’è chi ha pensato a una gaffe voluta dopo Euro 2020, ma è stata una semplice svista dell’attaccante.