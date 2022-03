Italia, Lamaro: "Mi dispiace non poter giocare con Parisse"

11-03-2022 22:19

Stando alle ultime novità, Sergio Parisse è rimasto a disposizione del suo Tolone escludendo così la possibilità di tornare a vestire la maglia dell’Italia al Sei nazioni. Il nuovo capitano azzurro Michele Lamaro è amareggiato: “Mi dispiace non averlo in squadra e mi dispiace non poterci giocare insieme, visto che non l’ho mai fatto”.

“Avrebbe portato sicuramente tanta esperienza e avrebbe potuto dare qualche spunto al gruppo dei leader della squadra. Sarebbe potuto essere motivo d’ispirazione. Ci siamo incontrati un paio di volte, ma non siamo stati mai compagni di squadra. Parisse la figura centrale del cartellone promozionale? Non è una cosa che mi fa dispiacere, anzi, penso che se c’è qualcuno che lo merita di più quello è proprio Parisse”, ha concluso Lamaro.

