Italia, le scelte di Mancini scatenano una bufera sui social

24-01-2022 19:04

Roberto Mancini rischia di finire ancora una volta nella bufera. I playoff per la qualificazione ai Mondiali sono ancora lontani ma l’Italia prova a serrare i ranghi. L’occasione è la sosta del campionato che lascia lo spazio per uno stage della nazionale in programma a Coverciano dal 26 al 28 gennaio.

Mancini: le scelte per lo stage

Il commissario tecnico azzurro ha deciso di convocare 35 giocatori per il raduno in programma a Coverciano, un modo per saggiare la condizione dei giocatori che hanno sempre fatto parte del gruppo ma anche per provare a trovare delle possibili soluzioni in vista della sfida con la Macedonia. L’ex allenatore di Inter e Lazio si vuole tenere tutte le porte aperte e per questo la lista è così ampia e variegata.

Balotelli: il nome della discordia

Ma è inutile girarci intorno a far scoppiare la polemica e la discussione sui social è come stato anche in passato il nome di Mario Balotelli. L’attaccante ex Inter e Milan, ora è impegnato con la maglia dell’Adana Demirspor in Turchia dove è tornato a far vedere lampi della classe del passato. Ma se la storia di Balotelli con la maglia della nazionale non è stata più fortunata gran parte del motivo è dovuto proprio allo stesso attaccante che con i suoi continui alti e bassi, si è tirato fuori dalla lista azzurra. Ma ora Mancini, che lo conosce bene, ha deciso di dargli una seconda possibilità.

Balotelli: sui social protesta e preoccupazione

Ovviamente il nome di Mario Balotelli continua a essere divisivo. Ma per molti tifosi c’è anche la sensazione di una “mossa della disperazione” da parte di Mancini che sembra avere le idee poco chiare sul futuro della squadra: “Per chiamare Balotelli significa che ha paura e che siamo già a casa”, dice un tifoso. Mentre Paradise scrive: “Il bello è che tra questi 35 ci sono tanti pipino e non ha convocato né Darmian e nemmeno Pinamonti, in questo momento il secondo attaccante italiano più forte del campionato. Meritiamo di non andare ai mondiali”.

