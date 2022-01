28-01-2022 10:52

Il milanista Calabria e lo juventino Locatelli questa mattina hanno lasciato in anticipo Coverciano, dove si sta svolgendo lo stage della Nazionale azzurra. I due giocatori non parteciperanno quindi all’ultimo allenamento prima dello ‘sciogliete le righe’. L’assenza per motivi personali. Lo stage voluto da Roberto Mancini, in tutto, è durato tre giorni.

OMNISPORT