Italia, Mancini sorride. Capitan Donnarumma: "Gioco pure senza dito"

07-06-2022 23:12

L’Italia ha battuto 2-1 l’Ungheria nel secondo match del gruppo C di Nations League e vola in testa nel girone, approfittando anche del pareggio per 1-1 tra Germania e Inghilterra. In gol Barella e Pellegrini per gli azzurri, per gli ospiti regalo di Mancini con un autogol.

Italia, le parole di Roberto Mancini

Al termine del match, il ct azzurro Roberto Mancini ha dichiarato di essere soddisfatto: “Abbiamo fatto davvero una buona partita nel primo tempo, poi il loro gol ci ha messo un po’ di timore – ammette il ct ai microfoni della Rai -. Era una gara che doveva finire con più ampio margine per noi. Noi eravamo anche un po’ stanchi e subire un gol su una gara sostanzialmente chiusa un po’ di difficoltà te la mette. Questa è un’Italia piena di giovani, deve lavorare molto e la strada è lunga. Ma vincere è importante e comunque è stata veramente una buona partita”.

Italia, Donnarumma: “Gioco pure senza dito”

Dopo Mancini, anche il capitano di serata Gianluigi Donnarumma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai dopo il 2-1 tra Italia e Ungheria, iniziando a parlare del suo infortunio: “Per questa maglia si gioca anche senza un dito. Devo ringraziare anche lo staff medico che mi ha aiutato meglio perché due giorni fa era impensabile. Con la mia voglia e il loro aiuto sono riuscito ad essere in campo. Giocherò sempre finché è possibile”.

Italia, Donnarumma e la voglia di ripartire

Donnarumma spiega la voglia degli azzurri di fare bene dopo la mancata qualificazione in Qatar: “C’è voglia di ripartire e stare di nuovo bene insieme. Ci voleva la vittoria e grazie ai nuovi ragazzi che ci stanno dando una grande mano. Andremo avanti con la nostra voglia e la nostra unione. Sapevano che dovevamo cambiare. Bisognava riparte da tutti i nuovi ragazzi. Loro si sono messi a disposizione, hanno voglia di lavorare ed è questo lo spirito giusto”.