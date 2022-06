L'Italia giovane piace ai tifosi, ma c'è un enorme rimpianto

07-06-2022 22:50

Oltre il risultato, che comunque è buono perché l’Ungheria è tutto meno che una squadra materasso, il nuovo corso dell’Italia piace e convince. Non solo, ma genera anche molti rimpianti nei tifosi italiani: perché al termine del match del Manuzzi di Cesena il parere degli appassionati è unanime. Se molti di questi ragazzi avessero giocato contro la Macedonia, non sarebbe andata come è andata. Insomma, almeno la sfida a Cristiano Ronaldo, l’avremmo giocata.

Italia, i tifosi contro i senatori

Ai senatori azzurri viene infatti rimproverato lo scarso impegno, visto anche contro l’Argentina, a fronte di quanto fatto dai giocatori schierati da Mancini contro Germania e Ungheria. Un po’ di sofferenza nella seconda parte della ripresa, quando i magiari si sono lanciati alla ricerca del pareggio dopo la sfortunata autorete di Mancini, ma era giusto così: a fine stagione le forse scarseggiano, e gli azzurri hanno sempre cercato di ripartire quando ne hanno avuto la possibilità, sfiorando anche il terzo gol. Gnonto, Raspadori, Dimarco, Tonali, Zerbin: sono questi alcuni dei punti dai quali ripartire, sono questi i giocatori che, secondo i tifosi azzurri, sputano l’anima per questa maglia.

Il web azzurro applaude alle novità

Come spiega Giovanni: “Sono sicuro che con questi a Marzo saremmo quantomeno andati a giocarcela col Portogallo peccato. Avanti così con questi nuovi innesti, felice di Mancini in difesa”. Francesco aumenta i rimpianti: “Spinazzola è mancato tantissimo a questa squadra (assieme a Chiesa), poi è assurdo che Pellegrini non abbia trovato spazio in passato in questa squadra. Peccato veramente non essere al mondiale”. Allo stesso modo Fabio applaude alle novità: “Sofferto all’inizio, ma dopo il gol di Barella siamo usciti bene bene, con qualità e velocità, contro una squadra che ha messo sotto l’Inghilterra. Raspadori è un potenziale crack, parere personale”.

Italia, il plebiscito dei tifosi

E’ un plebiscito per la Giovine Italia di Mancini, come aggiunge Massimiliano: “Con questi giovani ci saremmo qualificati di sicuro per i Mondiali, ma aspetto il primo boomer che dice che Mancini ci ha fatto vincere gli Europei e quindi non ha sbagliato niente dopo”. Daniela la vede allo stesso modo: “Che ne pensiamo ? Che è un gran rimpianto aver giocato la qualificazione con Jorginho, Berardi, Immobile, Insigne, Bonucci eccetera”. E Ivan si unisce al coro dei rimpianti: “Incredibile come mettendo 11 giocatori in forma e che hanno voglia si vincano le partite. Incredibile”. Daniel fuga ogni dubbio: “Penso che se ci fosse stata questa squadra contro la Macedonia, avremmo vinto facilmente”. E qualcun altro ricorda che “Barella ha gli stessi gol in nazionale di Immobile e Belotti durante la gestione Mancini, ho scritto tutto”.