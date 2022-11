Italia, per Mancini compleanno amaro: "Mondiali? Che non accada più"

27-11-2022 21:35

A Che Tempo che fa su Rai Tre, Mancini è stato interpellato in vista de ‘La bella stagione’, docu-film che racconta la Samp dello scudetto e l’amicizia tra il ct azzurro e Vialli. Nel giorno del suo compleanno, Mancini è tornato a parlare della vittoria agli Europei: “Quella con l’Inghilterra è stata una emozione unica e straordinaria, arrivata in un momento difficile. L’abbraccio con Vialli? Indimenticabile, gli voglio bene come quando eravamo ragazzini, anzi ora gliene voglio di più”.

Mancini avrebbe voluto festeggiare il compleanno in Qatar: “Il fatto che non ci siamo dispiace molto, spero che questo non accada mai più, perchè l’Italia deve starci: è vero è un Mondiale particolare, ma è sempre un mondiale ed è meglio esserci”.