Italia, Pozzecco KO all'esordio: "Europei? Belinelli e Hackett out"

25-06-2022 23:33

Parte male l’avventura di Pozzecco nella panchina dell’Italia. La Nazionale azzurra è stata battuta in amichevole dalla Slovenia per 90-71. Luka Doncic, leader degli avversari e star Nba, chiude con 12 punti, 7 rimbalzi e 5 assist in meno di 24 minuti, tenuto a riposo per la maggior parte del secondo tempo.

Tutto facile per i campioni d’Europa in carica, che hanno dimostrato ancora una volta tutte le armi offensive a disposizione. Adesso per l’Italia bisognerà oliare i meccanismi nei prossimi giorni, in vista della sfida del 4 luglio contro l’Olanda ad Almere per le qualificazioni ai Mondiali 2023.

Il tabellino

Italia-Slovenia 70-91

Italia: Dellavalle 6, Spissu 8, Tonut 5, Flaccadori 5, Udom 2, Lever, Caruso, Vitali, Polonara 12, Severini 7, Okeke 7, Akele, Woldetensae 13, Petrucelli 6

Slovenia: G.Dragic 11, Rupnik, Nikolic 8, Muric 9, Tobey 6, Blazic 6, Hrovat 6, Dimec 8, Z.Dragic 8, Glas 3, Macura 4, Cebasek 9, Doncic 12

Queste le parole di Pozzecco al termine: “Ho vissuto una settimana estremamente lunga e faticosa. In questi giorni ho visto un grande attaccamento fra i tifosi e la Nazionale, e spero di vederlo sempre. È stato un terremoto di emozioni che hanno raggiunto l’apice questa sera quando sono entrato in campo. L’accoglienza che mi ha riservato il pubblico è stata qualcosa di indimenticabile. Non penso di meritarmelo, ma mi capita. E quando mi capita sono felice. Ringrazio tutti”.

Infine un annuncio in vista degli Europei: “In questi giorni ho parlato con Marco Belinelli e Daniel Hackett. Sono due amici, ho fatto una chiacchierata romantica. Ma la pallacanestro di oggi ha ritmi frenetici. Quest’anno, con Milano, abbiamo giocato tantissime partite tra campionato e Eurolega. E abbiamo capito che loro, con Bologna, non ce l’avrebbero fatta. Hackett e Belinelli non saranno con noi agli Europei. Un’esperienza del genere va vissuta soltanto se ci sono le premesse giuste. Sarà un cammino difficile, e ci vorrà grande freschezza da tutti i ragazzi. Al giorno d’oggi giocatori e allenatori devono necessariamente rinunciare a qualcosa, e noi abbiamo deciso di rinunciare a questo”, ha concluso Pozzecco.

Anche l’altra star più attesa della serata ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le parole di Doncic: “È stato bellissimo giocare in questo palazzo. I tifosi sono stati fantastici. Una grande esperienza per me e per l’intera squadra, eravamo tutti felici di giocare qui. Sono stato tante volte in Italia, ho giocato tanti tornei qui, mi sono sempre trovato molto bene. Paolo Banchero? È un giocatore molto forte, spero che l’allenatore lo metta nella condizione giusta per esprimersi al meglio”.