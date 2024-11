Italia Under 21-Ucraina: orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Riflettori puntati sugli azzurrini di Carmine Nunziata, dopo la rimonta subita contro la Francia: ultima amichevole del 2024 per Casadei e compagni

Dopo la buona prestazione messa a referto contro la Francia, l’Italia Under 21 di Carmine Nunziata si prepara ad affrontare l’ultima partita del suo 2024. Amichevole con i pari età dell’Ucraina, a pochi mesi dall’Europeo in programma in Slovacchia nell’estate 2025. L’opportunità per provare nuove soluzioni e consolidare le certezze fin qui acquisite dagli azzurrini. Entriamo nel dettaglio di tutte le info utili per vedere la partita in diretta tv e live in streaming.

Italia-Ucraina Under 21, orario e in che stadio si gioca

Italia-Ucraina Under 21 andrà in scena martedì 19 novembre alle ore 18:15. Ad ospitare questa seconda amichevole della sosta di novembre, sarà lo stadio “Alberto Picco” di La Spezia, uno degli impianti sportivi italiani che ha subito più modifiche negli ultimi anni, complice il lavoro e gli investimenti della famiglia Platek, proprietaria dello Spezia Calcio. Il manto è un “misto” tra sintetico ed erba naturale, nel pieno rispetto delle esigenze e delle richieste di Lega B e Lega A.

Dove vedere Italia-Ucraina U21 in diretta tv

Italia-Ucraina U21 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Rai Due, che rende visibili tutte le partite della Nazionale di Luciano Spalletti e degli azzurrini. Grande attenzione a Casadei e compagni, a meno di un anno dall’Europeo di Categoria, che dovrà vedere l’Italia protagonista. La gara non verrà trasmessa in pay per view da altri broadcaster, mentre gli highlights saranno disponibili poco dopo il fischio finale sulla Rai e sul canale YouTube della televisione di Stato.

Dove vedere Italia-Ucraina U21 in streaming

Gratuito anche il servizio streaming utile per assistere a Italia-Ucraina U21, disponibile online su RaiPlay. Per gli utenti, la possibilità di accedere al portale ufficiale della Rai e alla sezione dedicata agli eventi in diretta, senza dimenticare l’omonima applicazione, scaricabile in modo facile e veloce su smartphone e tablet. Una volta effettuato il login, vi basterà selezionare l’evento di riferimento e godervi i 90 minuti. Aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali delle due Federazioni, su Facebook, Instagram e X.

Le probabili formazioni di Italia-Ucraina U21

Archiviato il pari con la Francia, Nunziata dovrebbe riproporre il 4-3-2-1, pur essendo orfano dell’estro e delle qualità di Tommaso Baldanzi, rientrato a Trigoria per smaltire un affaticamento muscolare, d’accordo con lo staff medico della Roma. Spazio, dunque, a un prodotto del vivaio giallorosso come Volpato, in vantaggio per un maglia al fianco di Gnonto e a supporto di Ambrosino, ragazzo scuola Napoli attualmente in forza al Frosinone.

In mezzo al campo, non si tocca il golden boy Casadei, con Prati e Ndour a completare il reparto, emntre a difesa di Desplanches potrebbe agire il tandem formato da Coppola e Pirola. Sulle corsie esterne, salvo sorprese, spingeranno Kayode e l’atalantino Ruggeri, che possono già vantare una buona esperienza anche a livello internazionale.

Ecco le probabili formazioni di Italia-Ucraina Under 21:

ITALIA UNDER 21 (4-3-2-1): Desplanches; Kayode, Coppola, Pirola, Ruggeri; Prati, Casadei, Ndour; Volpato, Gnonto; Ambrosino. CT: Nunziata.

UCRAINA UNDER 21 (4-2-3-1): Yermakov; Gusev, Kozik, Batagov, Roman; Melnychenko, Lyakh; Veleten, Tsarenko, Bragaru; Gorbach. CT: Melgosa.