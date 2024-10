L’Italia Under 21 fa sognare, Spalletti ne promuove già due: chi sono i talenti degli azzurrini

Il ct azzurro osservatore speciale al "Nereo Rocco" di Trieste: Baldanzi e Casadei pronti al grande salto, Prati e Fazzini sulle orme di Pisilli

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Bastava un pareggio all’Italia U21 per qualificarsi ai prossimi campionati europei. E pareggio è stato. L’1-1 contro l’Irlanda spalanca le porte della fase finale agli azzurrini di Carmine Nunziata. Si giocherà in Slovacchia, dall’11 al 28 giugno 2025. Il 3 dicembre si terrà il sorteggio.

Europei U21, Italia qualificata. La classifica

La corsa alla qualificazione agli Europei è terminata al “Nereo Rocco” di Trieste, nel migliore dei modi: pareggio (1-1) e qualificazione alla fase finale. Irlanda beffata dagli azzurrini e dalla Norvegia, che battendo la Turchia s’è presa il secondo posto e gli spareggi, facendo scivolare gli irlandesi in terza posizione in virtù degli scontri diretti a sfavore.

Questa la classifica finale:

ITALIA 22 punti ,

, Norvegia 19,

Irlanda 19,

Turchia 13,

Lettonia 11,

San Marino 0.

Baldanzi, Gnonto e Casadei pronti per Spalletti

La qualificazione dell’Under 21 ai prossimi campionati europei fa bene a tutto il sistema. Soprattutto alla nazionale maggiore, in vista dei Mondiali del 2026. Luciano Spalletti segue con attenzione la crescita degli azzurrini, ieri era a Trieste a osservarli, qualcuno è già pronto alla “promozione”.

Baldanzi, Gnonto e Casadei, ad esempio, per i quali il commissario tecnico ha speso parole d’elogio al termine della gara contro l’Irlanda: “Baldanzi è quello più pronto, Gnonto c’è già stato in nazionale maggiore. Casadei? Ha passato un periodo in cui giocava poco, ma ha preso ritmo, ha struttura e gamba, può diventare pronto in poco tempo”, ha dichiarato Spalletti.

Giovani in vetrina sulle orme di Pisilli

C’è un altro plotoncino di potenziali campioni, punti di forza dell’Under 21, che Spalletti segue con particolare attenzione: Fabbian e Bove, ad esempio, già protagonisti in Serie A e nelle coppe europee, con alle spalle oltre 60 presenze tra i professionisti.

Chi è già con i “grandi” è Niccolò Pisilli: gli sono bastate appena sette presenze con la Roma per fare breccia nel cuore di Spalletti, che l’ha convocato per la doppia sfida di Nations League contro Belgio (ha debuttato entrando al 35’ della ripresa al posto di Tonali) e Israele.

Fantasia al potere: occhio a questi nomi

Il centrocampista farà da spola tra Under 21 e nazionale maggiore ed è sicuramente uno dei talenti più attesi agli Europei in Slovacchia, assieme a Jacopo Fazzini, trequartista dell’Empoli, assente dalla lista dei convocati per Euro 2023 e desideroso di riscattarsi il prossimo anno. Poi volerà in nazionale maggiore.

Sta venendo su bene Matteo Prati, 20enne centrocampista del Cagliari: gli isolani, un anno fa, lo hanno blindato con un quinquennale versando alla Spal 5 milioni di euro, più altri 2 di bonus. Può e deve essere il suo anno.

Under 21, l’Inter su Bertola. Ndour il più europeo

Gioca in Serie B, ma ha un futuro assicurato in Serie A il difensore Nicolò Bertola, che ieri ha offerto un’altra prestazione maiuscola guidando la difesa azzurra contro l’Irlanda, salvando un gol già fatto nel primo tempo. L’Inter lo ha messo nel mirino, lo Spezia aspetta solo l’offerta, intanto se lo gode nella rincorsa alla Serie A. Lui sogna l’Europa.

Europa già vissuta da Cher Ndour, centrocampista di proprietà del PSG, in prestito al Besiktas. Uno dei pilastri dell’Under 19 di Alberto Bollini vittoriosa a Malta agli ultimi Europei di categoria.