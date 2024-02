Mondiali 2026: il via all’Azteca, la finale a New York, che ricordi. Tutte le decisioni della Fifa

Tutti gli stadi che verranno impiegati per i Mondiali del 2026: all'Hard Rock Stadium di Miami si disputerà la finale per il terzo e il quarto posto

05-02-2024 12:17

Nonostante manchino ancora due anni ai Mondiali del 2026, il grande progetto sta man mano prendendo forma. La FIFA, attraverso i propri canali ufficiali, ha annnunciato gli stadi che ospiteranno gli incontri del torneo iridato che si terrà in Messico, USA e Canada, caratterizzato per la prima volta dalla partecipazione di 48 squadre. Il sipario si alzerà l’11 giugno con la gara inaugurale, mentre la finale è fissata per il il 19 luglio. Di seguito, tutti gli impianti che saranno utilizzati per la competizione.

Mondiali 2026, gara inaugurale all’Azteca

La gara inaugurale del Mondiale del 2026 si disputerà a Città del Messico, rendendo il Messico la prima Nazione ad ospitare la Coppa del Mondo per la terza volta. Sarà l’Azteca lo stadio in cui si apriranno ufficialmente i giochi del torneo iridato. Un impianto che evoca grandi ricordi per tutti i tifosi italiani e gli appassionati del calcio, in quanto ha ospitato la leggendaria “Partita del secolo” tra Italia e Germania Ovest nel 1970, gara vinta dalla Nazionale azzurra per 4-3. Inoltre, nello stesso stadio, il Brasile di Pelè ha vinto la Coppa del Mondo di quell’edizione proprio ai danni degli azzurri.

L’Azteca è stato il teatro di altri momenti storici nel calcio mondiale, come il quarto di finale tra Argentina e Inghilterra nel 1986. In quell’occasione, Diego Armando Maradona segnò il gol noto come “La mano de Dios” e realizzò la sensazionale serpentina che lanciò l’Argentina alla conquista della Coppa del Mondo.

La finale si giocherà nel New Jersey