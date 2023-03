Il tecnico gigliato: "La mentalità è cresciuta, dobbiamo prendere il Napoli ad esempio e spingere forte".

Quarta vittoria di fila per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che non può che essere soddisfatto di arrivare alla sosta con una squadra pronta a dare battaglia su tre fronti: “Alcune scelte sono state in funzione di evitare infortuni per lungo tempo, parlo di Ikoné, Cabral e Bonaventura. La prestazione è stata meno arrembante per la stanchezza accumulata giocando ogni tre giorni: il Lecce ha però pochissimo verso la nostra porta. La Fiorentina è maturata, ci aspetta una sosta per ricaricare le pile. In aprile avremo 9 partite in 25 giorni, tutti devono essere pronti, ma la voglia di non subire un episodio sfavorevole è la prova della nuova maturità, adesso mettiamo il corpo tra la palla e la porta; il modello da seguire è il Napoli, che veleggia verso traguardi importanti perché spinge al massimo. La partita di Verona ha rappresentato la svolta, di lì è scattato qualche cosa nella testa dei ragazzi”.