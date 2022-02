Italrugby ancora ko, l'amarezza di Crowley: "Ci è mancata incisività"

06-02-2022 20:14

Nuova, pesante sconfitta per l’Italrugby all’esordio nel Sei Nazioni 2022.

Gli azzurri hanno allungato a 33 partite la striscia di sconfitte consecutive cedendo 37-10 alla Francia.

Il ct Kieran Crowley ha commentato la prestazione della squadra: “Non sono contento del risultato, abbiamo concesso troppe mete e nel secondo tempo abbiamo avuto troppo poco possesso. Ci sono state anche delle buone cose nella nostra partita, ma non siamo stati incisivi quando ce ne sarebbe stato bisogno”.

Il tecnico trova però anche aspetti positivi: “Abbiamo cambiato qualcosa nell’organizzazione difensiva, ma purtroppo non abbiamo avuto abbastanza il possesso del pallone, soprattutto nel secondo tempo, e quindi non abbiamo potuto sviluppare il nostro gioco. Sono molto contento anche degli esordienti: Menoncello, Marin e Zuliani sono giovani e cresceranno, ma oggi hanno giocato bene, soprattutto in difesa”.

OMNISPORT