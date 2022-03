Italtennis, Volandri verso la Coppa Davis: "C'è grande fiducia"

02-03-2022 13:06

L’Italtennis scende in campo venerdì e sabato per le qualificazioni di Coppa Davis contro la Slovacchia: il capitano Filippo Volandri fa il punto della situazione alla Gazzetta dello Sport.

“I ragazzi si stanno allenando in un clima di grande serenità e con la giusta intensità e concentrazione. La superficie del campo è in linea con quelle utilizzate nel tour ATP: né troppo veloce, né troppo lenta. Ci stiamo adattando senza problemi particolari e saremo pronti per venerdì”.

Mancheranno Berrettini e Fognini, e la squadra sarà piuttosto giovane con Sinner punta di diamante e poi Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Stefano Travaglia: “Parliamo di una squadra giovane, composta da elementi nuovi e abbiamo bisogno di tempo. Matteo viene da un infortunio all’addome ma non sembra essere grave. Anche Fabio non potrà esserci a causa dello stiramento al polpaccio. Per il resto, i ragazzi sono tutti in crescita e siamo molto motivati. Sonego è da Top 20, Musetti sta crescendo e abbiamo visto Jannik giocare la scorsa settimana, con tutte le novità del caso. Sentir parlare dei successi dei nostri giocatori è la prova che siamo diventati un movimento importante”.

