Ivan Zaytsev finisce sotto i ferri: lungo stop

Prima il deludente rendimento all’Olimpiade, conclusa avendo dovuto assistere dalla panchina alla sconfitta nei quarti contro l’Argentina. Poi l’esclusione dal raduno in vista degli Europei decisa dal nuovo ct Ferdinando De Giorgi e ora la notizia dell’intervento chiurgico imminente.

Per Ivan Zaytsev il momento difficile prosegue. Anzi, arriva a una svolta.

L’opposto di Civitanova, tormentato da un’infiammazione al ginocchio che lo ha condizionato a Tokyo, si è infatti sottoposto ad accertamenti del caso che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi ad un’operazione, che verrà effettuata a Roma presso Villa Stuart.

Per Zaytsev si profila una lunga assenza dai campi: dopo l’intervento infatti sarà necessario rispettare un periodo di tre settimane di riposo assoluto prima di iniziare la rieducazione.

Improbabile rivedere Ivan in campo prima di Natale. Un problema non da poco anche per il club marchigiano allenato dall’ex ct azzurro Gianlorenzo Blengini, che deve valutare se ricorrere al mercato o sfruttare soluzioni interne.

OMNISPORT | 21-08-2021 10:08