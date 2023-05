Jacobs e i guai fisici: si affida ad un luminare dell’ortopedia

Il campione olimpico in carica era pronto per il debutto all’aperto sui 100 metri, se non che un nuovo acciacco fisico gli impedirà di scendere in pista in Marocco. In dubbio anche il Golden Gala.

26-05-2023 18:31

Dopo un 2022 con troppi infortuni ma valso comunque il titolo europeo nei 100 metri a Monaco, Marcell Jacobs è ripartito con la stagione invernale dove si è messo al collo una medaglia d’argento vinta agli Europei Indoor di Istanbul. Nell’occasione fu battuto dal connazionale Samuele Ceccarelli, altro atleta azzurro intorno al quale cresce l’attesa per vederlo all’opera nei 100 metri.

La condizione del campione di Desenzano, però, non era sembrata ottimale ma lo stesso atleta aveva rassicurato tutti: “Stiamo lavorando molto sui 100 e sulle gare all’aperto, voglio essere al top in vista dei mondiali di Budapest, è l’unica medaglia che mi manca, ma di sicuro non l’unica che voglio vincere ancora”.

Detto ciò, è partito da lì al countdown in vista della stagione all’aperto. Jacobs solo poche settimane fa aveva rivelato tutte le tappe di avvicinamento a Budapest, con esordio domenica 28 maggio a Rabat, in Marocco, per la seconda tappa di Diamond League, dove ci saranno anche il campione del mondo Fred Kerley e Ferdinand Omanyala. Un nuovo guaio muscolare, però, lo porterà a far slittare il suo debutto stagionale. A causa di un leggero blocco lombo – sacrale, dovuto ad un mancato appoggio e quindi non ad un infortunio vero e proprio, Jacobs non potrà dare sfogo alle prime sensazioni stagionali.

Cosa succederà adesso? Il poliziotto bresciano si è recato da un luminare dell’ortopedia, Hans-Wilhelm Mueller-Wolfarth, a Monaco di Baviera per risolvere una volta per tutte questa sciatalgia. Sarà la soluzione definitiva? Staff e tifosi si augurano di sì, il 2 giugno c’è il Golden Gala e Jacobs vorrebbe esserci ma non potrà nemmeno rischiare di condizionare, nuovamente, la stagione che lo aspetta.