Jacobs: “La competizione con Kerley un bene per l’atletica”

In questi giorni lavoro tra staffetta e 100 metri per l’azzurro. Ancora incerto il debutto

27-04-2023 13:51

“Fa bene al movimento quando si possono creare sfide e questa attenzione, cercando di portare gente che segue un po’ di più l’atletica. A me piacciono un sacco queste cose” ha affermato Marcel Jacobs ai microfoni di Athletics2u parlando della competizione via social con Fred Kerley. Per poi sottolineare come “la mia preparazione non cambia, l’obiettivo principale è il Mondiale: è l’unica medaglia che manca e che dobbiamo portare a casa”.

In questi giorni il campione olimpico è impegnato in un ritiro collegiale a Roma per rifinire la staffetta. “Siamo al secondo raduno tutti insieme, questa settimana proveremo molti cambi e poi toccherà al responsabile della velocità”, sottolinea Jacobs. E per quanto riguarda la sua preparazione è tranquillo del lavoro fatto. “La preparazione prosegue bene – afferma – siamo in una fase di alta intensità e stiamo lavorando tanto, per questo ho deciso di gareggiare più avanti. Stiamo entrando in un mese molto critico, perché negli ultimi due anni è stato il mese in cui sono arrivate problematiche e quindi cerchiamo di fare tutto bene”.