Jamon Gordon va giù piatto con Ettore Messina

Commentando le parole rilasciate da Aaron White a 'Sportando', in cui l'ex giocatore dell'Olimpia ha criticato, pur assumendosi parte delle responsabilità, l'ambiente milanese, l'ex giramondo Jamon Gordon non ha nascosto critiche all'attuale allenatore dell'Olimpia, Ettore Messina, incrociato diverse volte da avversario.

"E' un grande coach ma i suoi giocatori hanno così paura di fare errori che non riescono a giocare – ha scritto Gordon su Twitter -. Non posso parlare direttamente delle sue squadre ma ho visto come si sono comportati i giocatori del CSKA alla sua seconda esperienza in Russia. Non sembravano mai felici e sembrava non volessero giocare per lui. Troppo controllo”.

SPORTAL.IT | 27-02-2020 14:46