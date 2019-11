Jannik Sinner fa impazzire l'Italia: un trionfo da predestinato

Jannik Sinner fa gioire Milano, l’Italia e manda un messaggio al mondo del tennis: il 18enne azzurro ha coronato la sua grande stagione conquistando all’Allianz Cloud Palalido le Next Gen Atp Finals, speciale torneo Atp riservato ai migliori giovani Under 21 della stagione tennistica.

E’ il primo a riuscirci ad appena 18 anni: un trionfo da predestinato. Sinner, numero 95 della classifica Atp, in gara con una wild card, ha superato in finale un tennista già affermatissimo, il ventenne australiano Alex de Minaur, numero 18, già vincitore di tre tornei nel circuito. Davanti a un pubblico in delirio, Sinner si è affermato per tre set a zero con il punteggio di 4-2 4-1 4-2 (i set “corti” che caratterizzano il torneo dedicato ai campioni di domani). L’altoatesino, in grande forma, non ha sbagliato quasi nulla, annullando ben 9 palle break al rivale: succede a Chung e Tsitsipas ed è il primo italiano ad alzare il trofeo dedicato ai giovani.

Sinner chiude così un anno favoloso, che l’ha visto entrare tra i primi 100 giocatori al mondo (a gennaio era fuori dai primi 500), e vincere un match in un Masters 1000, oltre a due titoli challenger. Ora questa affermazione che lo proietta sul palcoscenico mondiale: nel 2020 dovrà confermare i progressi.

“Non ho parole, ho provato solo a colpire la palla perché avevo davanti un gran giocatore. Sono molto soddisfatto, ho giocato il mio miglior tennis. E’ stata una settimana clamorosa e una finale incredibile. Era molto importante partire bene, ho avuto qualche problema nei primi turni di servizio ma poi sono migliorato. Ora mi godo il momento e questa vittoria“, sono le parole riportate da Sky.

“Devo fare i complimenti a De Minaur, che ha giocato alla grande tutto il torneo e che farà una grande Coppa Davis. Devo ringraziare anche il team e il pubblico, che è stato fantastico per tutta la settimana. Grazie all’organizzazione, senza la wild-card non sarei qui. Io in Coppa Davis? Non penso che andrò, ho tanto lavoro da fare e sono giovane. Ho giocato tanto quest’anno ed è giusto concentrarsi sugli allenamenti”.

SPORTAL.IT | 09-11-2019 23:17