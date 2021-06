Jazz in volo, Grizzlies verso la resa

Terza vittoria consecutiva per i Jazz, che vedono a questo punto a un passo il pass per il secondo turno dei playoff. Memphis cede per 113-120 la partita che i giocatori di non avrebbero dovuto perdere, perché permette a Utah di conquistare il favore del fattore campo e di avere due match point sul proprio parquet: gara 5 è in programma il 3 giugno, l’eventuale gara 7 il 6, in mezzo venerdì 4 l’ultima sfida della serie in casa dei Grizzlies, che potrebbe però anche non disputarsi.

Jazz padroni del match dal secondo tempo grazie a uno straripante Donovan Mitchell, autore di 30 punti con 8 assist e 8/22 dal campo, in una serata in cui Utah fa la differenza grazie alle percentuali dall’arco (50%), ma anche al contributo della panchina, su tutti di Jordan Clarkson, un fattore con 24 punti, 6 rimbalzi e ben quattro triple.

A Memphis non bastano il solito Ja Morant (23 punti, 12 assist e 6 rimbalzi) e neppure i 21 punti a testa di Jaren Jackson Jr. e Dillon Brooks. Tardivo il risveglio di De’Anthony Melton, autore di 15 punti nel quarto periodo.

OMNISPORT | 01-06-2021 07:22