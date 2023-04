Joaquin si ritira, la leggenda spagnola dice basta

Il Betis Siviglia, tramite un video sui social, ringrazia la leggenda spagnola ed annuncia il ritiro al termine di questa stagione

19-04-2023 18:32

Ora è ufficiale: Joaquin si ritira dal calcio giocato. Dopo 14 anni di militanza nei biancoverdi di Siviglia dice addio al calcio.

Joaquin dopo quattordici anni – separati in due esperienze differenti – lascerà il Betis di Siviglia al termine della stagione. A comunicare l’addio dell’ex giocatore della Fiorentina, che sta puntando al record di presenze in Liga, è stato il club spagnolo tramite un video diffuso sui social.

Nel corso di questa stagione, la leggenda spagnola (41 anni) è sceso in campo in campionato in 15 occasioni diverse ed ha collezionato un assist.