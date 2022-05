Jokic, Tatum, Doncic, Booker e Giannis nominati nell'All-NBA First Team, Embiid escluso

25-05-2022 20:53

Nikola Jokic è stato nominato nell’All-NBA davanti a Joel Embiid e insieme a Jayson Tatum, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo e Devin Booker nell’annuncio di martedì sera.

Jokic ha battuto il centro Embiid per il premio di MVP della NBA 2021-22 all’inizio del mese e il serbo è stato nuovamente nominato davanti a Embiid nell’All–NBA Firts Team, anche se la stella dei Philadelphia 76ers era eleggibile come attaccante, ma non è stato selezionato.

Mentre Jokic ed Embiid si sono divisi i voti, l’attaccante dei Milwaukee Bucks Antetokounmpo è stato l’unico selezionato all’unanimità nella prima squadra.

Antetokounmpo è diventato il primo giocatore degli ultimi 50 anni a essere selezionato all’unanimità nell’All-NBA First Team per quattro stagioni consecutive.

Tatum e Booker sono stati entrambi selezionati per la prima volta nella All-NBA First Team.

Embiid ha guidato le selezioni per la seconda squadra, insieme a DeMar DeRozan, Kevin Durant, Stephen Curry e Ja Morant.

LeBron James è stato nominato nella terza squadra, insieme a Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns, Chris Paul e Trae Young.