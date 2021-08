Jorginho, l'agente: "Solo in 7 possono permetterselo"

L’agente di Jorginho, Joao Santos, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato del suo assistito, che dopo aver conquistato tutto con Chelsea e Nazionale italiana non vede l’ora di ripetersi: “Oggi al mondo ci sono massimo 6-7 squadre che possono prendere Jorginho. Qualcuno ha chiesto informazioni”.

Joao Santos ammette l’interesse della Juve in passato: “Quando c’era Sarri era una possibilità. A Sarri piaceva e piace tanto Jorginho, ovunque vada ne parla quindi è chiaro che ne abbia parlato anche alla Juventus. Ci fu un sondaggio, ma alla fine non andò in porto”.

OMNISPORT | 12-08-2021 18:54