04-11-2021 15:04

Si allungano i tempi di recupero del giocatore della Lube, Osmany Juantorena.

Stando alle ultime, l’ex giocatore della Nazionale, che ha saltato anche il turno infrasettimanale contro Verona, non sarà presente contro Milano nel match di domenica 7 novembre al Forum di Assago.

Probabilmente, per non rischiarlo, scenderà in campo tra dieci giorni nella sfida contro Modena.

OMNISPORT