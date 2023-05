Judo, la maledizione italiana continua: Lombardo solo argento

Tanto amaro in bocca per l’atleta azzurro che nell’ultimo atto dei campionati mondiali a Doha, viene squalificato ed è costretto ad accontentarsi del secondo posto.

09-05-2023 19:35

Niente da fare per Manuel Lombardo che nella finalissima dei -73 kg ai campionati mondiali di judo in corso di svolgimento a Doha, non è riuscito a mettersi al collo il metallo più pregiato. Nell’incontro con lo svizzero Nils Stump viene squalificato al Golden Score lasciando così campo libero all’elvetico che si laurea campione del Mondo.

Per il 24enne piemontese è comunque lodevole il percorso messo in atto in questa competizione nonostante il risultato finale gli vada stretto.

Con quest’argento l’Italia raggiunge quota 16 podi ai mondiali sul fronte maschile.