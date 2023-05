Prima medaglia in carriera ai campionati del mondo per l’atleta romana che gareggia nella categoria 52 kg e che dopo otto partecipazioni riesce finalmente a salire sul podio.

08-05-2023 23:41

Si veste di bronzo Odette Giuffrida che a Doha, ai campionati mondiali di judo 2023, conquista la prima medaglia in una rassegna iridata, della sua carriera.

Ci sono voluti otto tentativi prima che la romana riuscisse a salire sul podio, ma questa volta non si è fatta sfuggire l’occasione. Dopo i metalli conquistati alle Olimpiadi di Rio del 2016 e Tokyo 2021 e dopo l’oro europeo nel 2020, all’appello mancava giusto un successo mondiale, è arrivato un magnfico bronzo.

In questo percorso Giuffrida ha dapprima perso ai quarti di finale con l’ungherese Reka Pupp, salvo poi vincere ai ripescaggi dove ha avuto la meglio sull’israeliana Gefen Primo. L’incontro più tosto, però, è stato quello con la kosovara Distria Krasniqi, oro olimpico in carica nella categoria -48 kg, che alla fine è valso il bronzo dopo una battaglia lunghissima.

Il combattimento, infatti, è durato 12 minuti, la 28enne azzurra alla fine ha avuto la meglio per waza -ari grazie ad una proiezione micidiale dopo che entrambe erano in possibile squalifica a causa dei due shido accumulati.

In realtà la prima parte di gara è stata tutta ad appannaggio di Giuffrida brava e lucida in ogni momento, propositiva più di Krasniqi che invece ha spinto sull’acceleratore a partire dal secondo minuto supplementare. Qui è nato un waza – ari che l’arbitro in un primo momento ha assegnato salvo poi cancellarlo tramite la revisione video.

Ecco che allora l’azzurra ha colto l’occasione per girare l’incontro dalla sua parte fino all’azione valsa il terzo gradino del podio.