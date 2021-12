Julian Alaphilippe entra nella storia dello sport francese

28-12-2021 18:12

Se per l’Italia il 2021 sportivo è stato trionfale, non può lamentarsi neppure la Francia.

Vero che la nazionale di calcio ha clamorosamente fallito l’appuntamento di Euro 2020 da campione del mondo in carica, ma i giocatori di Deschamps si sono parzialmente rifatti trionfando in Nations League e comunque le soddisfazioni sono arrivate negli altri sport, Olimpiade compresa, con lo storico oro nel volley maschile e la finale del basket maschile persa contro il Team Usa.

Pure gli sport individuali hanno sorriso ai francesi, con Julian Alaphilippe campione del mondo di ciclismo su strada per il secondo anno consecutivo e Fabio Quartararo iridato per la prima volta in MotoGP.

Proprio questi ultimi due atleti si sono giocati il premio di “Campione dei Campioni”, di fatto il titolo di sportivo francese dell’anno, assegnato da ‘L’Equipe’ dal 1946.

A spuntarla, con appena 71 voti di scarto, è stato Alaphilippe, che si è imposto per il terzo anno consecutivo, eguagliando così leggende come Michel Lazy, Guy Drut, Bernard Hinault e Alain Prost.

Tra le donne si è invece imposta la judoka Clarisse Agbegnenou, medaglia d’oro a Tokyo 2020.

OMNISPORT