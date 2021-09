Julio Cesar rivela: “Mourinho ti spreme come un’arancia”

Josè Mourinho ha subito avuto un deciso impatto sulla Roma e tutto l’ambiente giallorosso, esaltato dalle tre vittorie consecutive in questo avvio di campionato.

Il portoghese, anche nella Capitale, si sta rivelando un fattore nel motivare e far rendere al meglio i propri giocatori, una qualità questa che l’ex portiere dell’Inter Julio Cesar ha avuto più volte modo di testare con mano.

“Devi avere personalità per essere un giocatore di Josè, lui ti spreme come un’arancia: ti porta al massimo” ha detto Julio Cesar a La Repubblica.

“Al suo primo anno abbiamo vinto lo scudetto in ritiro, perché il Milan aveva pareggiato a Udine. Eravamo campioni d’Italia ma il mister non voleva andare in Piazza Duomo a festeggiare, perché c’era una cosa a cui teneva molto: battere il record delle vittorie in campionato il giorno dopo, quando dovevamo giocare col Siena” ha rivelato il brasiliano.

“Io ci sono rimasto male, volevo festeggiare coi tifosi, allora l’ho seguito fino in stanza e gli ho detto: “Mister, se non vieni con noi, domani non vinciamo”. Si è alzato dal letto, anche perché è un po’ scaramantico, ed è venuto. E il giorno dopo abbiamo battuto il Siena”.

OMNISPORT | 15-09-2021 21:28