Jumbo Visma: Niermann conferma l'obiettivo di Primoz Roglic

Lo aveva detto anche qualche giorno fa: Roglic non è al 100% della forma e si vede. Il distacco in classifica con Remco Evenepoel è importante, ma lo sloveno non smetterà di lottare.

Quello che è successo ad Alicante durante la crono ha diviso critica e tifosi. Da una parte c’è chi ha accolto il suo tempo come un dato positivo, essendo il primo ciclista dopo il marziano, ovvero Remco Evenepoel, e chi invece, è rimasto deluso per aver nuovamente perso secondi preziosi.

Primoz Roglic infatti ha perso per strada altri 48” dal capitano della Quick Step diventando il 2° nella generale, ma a 2’41” da Evenepoel. Difficile pensare di poter recuperare da qui a Madrid, ma ovviamente in casa Jumbo non si ammaina la bandiera, anzi, si guarda avanti e si studia come poter ritrovare stimoli e la scintilla giusta per riaprire la Vuelta.

Proprio il ds Grischa Niermann, dopo aver parlato con Roglic, assicura che lo sloveno ci proverà anche al costo di prendersi dei rischi.

“Non c’è niente da dire, Remco Evenepoel ha dimostrato di essere chiaramente il più forte in tutte e tre le tappe di montagna. Al suo fianco ha anche una squadra super forte, lo abbiamo visto negli ultimi giorni. Se Remco può esibirsi a questo livello per tutte e tre le settimane, sarà difficile sfilargli la maglia. Non solo per noi, ma per tutti. Alla fine della Vuelta mancano ancora due settimane e molto può ancora succedere. Primoz è partito a questa Vuelta con l’ambizione di vincere non di partecipare. Evenepoel per ora si sta distinguendo, ma Roglic non vuole tornare a casa così, ci proverà fino alla fine. Gli dirò che anche il podio sarà un piazzamento buono, ma Primoz non correrà fino a Madrid per difendere un terzo posto. Se vuoi vincere, devi essere disposto a perdere e a correre dei rischi. Primoz è pronto per questo”.