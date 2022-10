Jumbo-Visma, si valuta la partecipazione di Vingegaard al Giro d’Italia

21-10-2022 17:55

Jonas Vingegaard potrebbe essere al via del prossimo Giro d’Italia. In casa Jumbo-Visma infatti devono ancora essere definiti i programmi per la prossima stagione e non è escluso che il danese possa essere dirottare per la prima volta in carriera sulle strade del Bel Paese.

“Non abbiamo ancora deciso che Jonas andrà al Tour. Al momento è in vacanza e quando tornerà voglio sentire anche lui cosa ne pensa. Ovviamente, penso sia abbastanza scontato che quando vinci la maglia gialla la vuoi difendere l’anno successivo, quindi potrebbe essere scontato, ma non abbiamo assolutamente deciso” ha dichiarato a VeloNews il primo direttore sportivo Merijn Zeeman.

“Ne voglio prima parlare con Jonas e con gli altri allenatori. Ci vorranno circa due mesi per preparare tutto questo, poi a dicembre sapremo cosa dobbiamo fare. Jonas non ha mai corso il Giro, quindi è una possibilità per lui se vuole. Devi chiaramente essere uno specialista delle crono per vincerlo. Ovviamente, devi essere un corridore completo con tutta quell’altura e quelle tappe di montagna molto dure, ma nelle crono ci sono minuti da guadagnare”.

Da questo punto di vista Zeeman e la Jumbo-Visma non hanno dubbi sul fatto che Vingegaard possa produrre prestazioni eccellenti.

“Guardate alle due crono del Tour, anche lui è uno specialista delle crono, in particolare quando è nella sua forma migliore. Pogacar è uno specialista, così come Evenepoel ovviamente. Penso che Primoz, Jonas, Pogacar, Evenepoel sino al momento i quattro migliori specialisti delle crono al mondo e possono tutti fare benissimo sul percorso di questo Giro” ha chiosato il d.s. olandese.