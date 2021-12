Jumbo-Visma: Van Aert ancora non si esprime sui Mondiali di Ciclocross

27-12-2021 10:56

Ieri ha vinto la sua quarta corsa in altrettante gare affrontate, ma Van Aert, corridore della Jumbo – Visma, conferma la sua intenzione di attendere i campionati nazionali prima di decidere riguardo la rassegna iridata.

Il ciclista belga è apparso in splendida forma dal suo rientro nelle ruote grasse, confermando la sua supremazia attuale nella disciplina e distanziando nettamente anche il suo eterno rivale Mathieu Van Der Poel, che però, dal canto suo era all’esordio stagionale, dopo l’infortunio al ginocchio patito qualche settimana fa.

Il neerlandese ha confermato la sua intenzione di chiudere l’inverno ai mondiali di Fayetteville, previsti per l’ultimo fine settimana di gennaio, il corridore fiammingo invece, non vuole ancora scoprire le sue carte.

“Non sono ancora nella mia miglior forma – commentava ieri dopo il traguardo – Per il momento mi concentro sui prossimi giorni e non ho ancora risposta riguardo i campionati del mondo. Attualmente continuo a seguire il mio programma fino ai Campionati Nazionali (previsti il 9 gennaio a Middelkerke, ndr). A quel punto vedremo come sono andate le cose e solo allora decideremo il resto della stagione”.

