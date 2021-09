Jurgen Klopp esalta Raducanu: “È il talento del secolo”

Tra gli interessi più forti di Jurgen Klopp, il tennis occupa certamente un posto speciale. L’allenatore tedesco infatti non solo è un assiduo fruitore di partite in tv ma è anche uno che, appena può, si cimenta con la racchetta sul campo.

Negli ultimi giorni, a tenere vivo il fuoco della sua passione, ci hanno pensato gli US Open, torneo in cui, a rubargli più di tutti l’occhio, ci ha pensato Emma Raducanu, vincitrice a sorpresa del singolare femminile.

“Era da molto tempo che non vedevo una partita di tennis per intero, e quando ho visto la finale tra Raducanu e Fernandez sono rimasto sopraffatto dal loro gioco, dalla loro potenza, dalla loro velocità. È stato impressionante anche il momento della premiazione: il modo in cui entrambe hanno parlato è stato davvero stimolante, mi ha ispirato molto” ha dichiarato Klopp prima di elogiare la britannica.

“Quando hai 18 anni e riesci a vincere gli US Open è evidente che sei una persona abituata al duro lavoro. O meglio: Raducanu è sicuramente il talento del secolo, ma senza l’impegno quotidiano negli allenamenti non sarebbe arrivata a questo successo”.

OMNISPORT | 15-09-2021 20:07