Juric annuncia: "Kalinic si è infortunato, tempi lunghi"

Un’altra assenza pesante per il Verona che nelle prossime settimane dovrà fare a meno di Nikola Kalinic. L’attaccante croato si è fermato durante l’ultimo allenamento.

Ad annunciarlo in conferenza stampa è stato il tecnico Juric, che ora dovrà lanciare Lasagna, acquistato a gennaio dall’Udinese. “Kalinic l’abbiamo perso per un tempo non breve. Si è fatto male e mi dispiace tanto perché aveva iniziato a far intravedere qualcosa dei tempi di Firenze e stava entrando in forma. Si è infortunato durante uno scatto. Giocherà Lasagna”.

L’attaccante non si è ancora perfettamente calato negli schemi di Juric, che ammette le difficoltà incontrate dal ragazzo. “L’altro giorno ho provato una cosa che non è andata bene, per il momento. Un’idea ce l’ho, in settimana abbiamo lavorato in quel senso e mi sembra abbia fatto passi in avanti. In questo momento gli spazi chiusi non sono per lui”.

Il tecnico del Verona recupera Miguel Veloso, che però partirà dalla panchina così come Sturaro. A centrocampo quindi potrebbe toccare a Ilic, mentre Barak dovrebbe agire dietro l’unica punta.

Kalinic era già stato costretto a fermarsi per un problema muscolare da fine novembre fino alla pausa natalizia, saltando ben sei partite.

14-02-2021