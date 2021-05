Juric contro il Verona: "Mancano di rispetto"

Il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric tuona contro la società scaligera dopo il pareggio contro il Torino: “Noi qui abbiamo fatto una cosa incredibile in questi due anni. Il fatto che la società non parli con me, nonostante siamo già salvi da tanto tempo, è un brutto segnale. Una mancanza di rispetto. Ma quando ottieni un obiettivo e lavori col cuore, se non c’ è entusiasmo dall’altra parte ci rimani male. Io ci rimango male”, sono le parole a Dazn.

“Ora dobbiamo continuare a dare il massimo, io sono un dipendente e continuo a lavorare. Una carezza, un apprezzamento in più ci vorrebbe. Onestà al primo posto, però quando ci metti tanto impegno in quello che fai ci rimani male”.

OMNISPORT | 09-05-2021 19:03