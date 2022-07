Juric e il pupillo Kumbulla: Torino in pressing sulla Roma

05-07-2022 12:28

Con Gleison Bremer conteso da Inter e Juve – specialmente se dovessero davvero partire Milan Skriniar e Matthijs De Ligt – il Torino non può certo stare a guardare. Anche perché, è bene ricordarlo, stiamo parlando del miglior difensore della Serie A 2021/22.

Secondo il Corriere dello Sport, per sostituire eventualmente il roccioso centrale brasiliano, Ivan Juric avrebbe chiesto alla dirigenza Marash Kumbulla come nuovo, giovane leader della difesa granata.

La stima del tecnico croato nei confronti del difensore della nazionale albanese è nota a tutti sin dalla stagione 2019/20, trascorsa da entrambi all’Hellas Verona. Gli scaligeri vendettero poi Kumbulla alla Roma per 26 milioni, cifra importante e finora non propriamente ripagata dalle prestazioni in campo del 22enne nato a Peschiera del Garda.

La trattativa con i giallorossi non è ancora stata aperta, ma – come riporta sempre il Corriere dello Sport – il Torino la vorrebbe intavolare sulla base del prestito oneroso, con diritto o obbligo di riscatto fissato intorno ai 15 milioni.

