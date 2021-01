Juve, Danilo sogna in grande: "Puntiamo alla Champions"

Danilo, difensore della Juventus, ha parlato in una lunga intervista a TNT Brasil.

Tanti i temi affrontati, come la Champions: “Abbiamo ancora molto da fare e pensiamo passo a passo, già quando comincerà la partita contro il Porto avremo il 50% di passare, come in tutte le gare. Ma l’obiettivo della Juve non può che essere la finale di Champions”.

E poi sul rapporto con Andrea Pirlo: “Il mister ha sempre avuto le idee chiare, si è fatto seguire velocemente dalla squadra”.

OMNISPORT | 29-01-2021 19:38