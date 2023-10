"Il mio futuro? Non sono mai andato via"

11-10-2023 10:28

“Siamo all’inizio del campionato, però siamo lì sopra e questo è importante. Gli obiettivi non sta a me dirlo, l’ho fatto per 19 anni ora lasciatemi tranquillo – così Alex Del Piero, ex capitano bianconero, sulla Juventus di oggi – Entrare in dirigenza? Non sono mai andato via, le strade si sono divise e chi lo sa cosa ci riserva il futuro. Ma non parliamone stasera”.