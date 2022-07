30-07-2022 17:30

Al canale Twitch della Juve, Del Piero ha parlato di diversi giocatori del club bianconero: “Vlahovic mi ha impressionato in maniera molto positiva. Di Maria? Credo che sia un fantastico acquisto per la Juventus, un profilo top. E’ un ragazzo che ha delle qualità incredibili. È molto efficace, è questa è una cosa che a me piace. Non è fine a se stesso. Ha grande personalità. Ha un passato incredibilmente importante e glorioso sia come esperienza che come trofei. Non può esserci di meglio per la Juve come acquisto. L’ho conosciuto e mi ha dato conferma di quello che pensavo”.

Del Piero si è soffermato anche sulla “vecchia guardia”: “Ci sono ancora Cuadrado e Bonucci e devo dire che questa cosa di essere sempre lì non è facile perché questo è quello che ti chiede la Juve. Chiesa? Federico ha fatto una stagione straordinaria fino all’infortunio e colgo l’occasione per fargli un in bocca al lupo di pronto rientro e tutti non vedono l’ora di rivederlo”.