Juve e Inter su Mac Allister, il Brighton apre

02-01-2023 21:16

Il campione del mondo Alexis Mac Allister sarà uno dei pezzi pregiati del mercato di gennaio: Inter e Juventus sono interessate al centrocampista del Brighton e dell’Argentina, che potrebbe cambiare aria tra poche settimane.

Il CEO del Brighton Paul Barber non ha affatto escluso un suo addio: “Non abbiamo offerto nessuno a nessuno e non abbiamo intenzione di farlo – ha detto a The Argus -. I prossimi 30 giorni sono imprevedibili e ci occuperemo di ciò che accadra, ma non stiamo offrendo nessuno a nessuno. Siamo abbastanza felici così come siamo, certamente finché possiamo esserlo. Ma siamo anche realistici”.