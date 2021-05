Juve fuori dalle coppe, c'è la data: terremoto tra i tifosi

Nessuna possibilità di mediazione, nessuna volontà di tornare sui propri passi. Juventus, Real Madrid e Barcellona sono rimasti gli unici club all’interno di un progetto ormai naufragato e non hanno alcuna volontà di smarcarsene, come confermato dal perentorio comunicato congiunto in cui ribadiscono di essere pronte al dialogo e ad apportare qualche correttivo all’iniziativa, ma di non accantonarla. Quale sarà la reazione dell’Uefa? C’è il rischio che le tre ribelli possano ritrovarsi fuori dalle coppe e con un pugno di mosche tra le mani? Dalla Spagna arrivano indiscrezioni poco rassicuranti per i tifosi bianconeri.

Juve, Real e Barca fuori dalle coppe: ecco quando

Cadena Cope, in particolare, ha reso noto il giorno in cui l’Uefa metterà al bando i club che non hanno fatto pubblica abiura del progetto Super Lega. Secondo i giornalisti dell’emittente spagnola, la decisione è già stata presa e sarà comunicata verosimilmente dopo la finale di Champions League di quest’anno, in programma il 29 maggio a Istanbul. Il giorno dopo, con tutta probabilità, Ceferin annuncerà che Juve, Real e Barca saranno fuori dalle coppe per le prossime due stagioni.

Squalifica Juve, rabbia e panico tra i tifosi

“Ma che senso ha continuare a tenere duro per un torneo che è saltato?”, chiede un tifoso bianconero preoccupato. Ma molti altri sono per la linea dura: “Spero non si facciano intimorire e che vadano avanti con la creazione di questa nuova lega, non è ammissibile che Uefa e Fifa guadagnino e minaccino pure in maniera spropositata rispetto ai club che mettono i loro soldini”. Qualcun altro fa notare: “Ma se sono pieno di debiti la prima cosa che faccio è ridurre le spese, perché non vedo scritto da nessuna parte questa volontà da parte della Juve, Real o Barcellona?“. E un tifoso sintetizza quella che è la paura di tanti: “Temo che alla fine l’unica vera penalizzata sarà la Juventus, sia perché Real e Barca sono potenze super che controllano il calcio, a partire dal proprio paese (infatti nessuna società spagnola ha chiesto una loro condanna), sia perché Ceferin ormai ce l’ha proprio con Agnelli che fra l’altro è isolato anche in Italia“. Mentre un altro puntualizza: “Ma quini non avendo rinunciato alla Super Lega visto che è cambiato lo statuto adesso la Juve è anche fuori dalla serie A?”.

SPORTEVAI | 08-05-2021 13:13