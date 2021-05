Fino alla fine con Agnelli, oppure no? Juventini preoccupati

Le prospettive non sono delle migliori. Col definitivo passaggio degli ex ‘alleati’, con cui era stato sottoscritto “un patto di sangue”, tra le schiere di Ceferin, la Juve si è ritrovata sola – con Real e Barcellona – contro il resto del mondo. Tre superpotenze, è vero, ma ce la faranno a vincere una battaglia che le vede contrapposte all’Uefa, alla Fifa e a tutti gli altri club del Vecchio Continente? Il rischio di essere tagliati fuori per un paio d’anni dalle coppe è concreto e i tifosi della Juventus sono preoccupati.

Fino alla fine con Agnelli

Sui social, da ieri sera, è tutto un fiorire di commenti, messaggi, inviti, appelli. Due gli schieramenti tra le fila della tifoseria bianconera. Quelli che appoggiano incondizionatamente, sempre e comunque il presidente. E quelli che invece si augurano un “ravvedimento tardivo”, che consenta di evitare in extremis le durissime sanzioni invocate da Ceferin. “Agnelli con la squadra gli ultimi anni non ne hai azzeccata mezza, ma contro questa lurida miserabile Uefa di ricattatori, contro questi viscidi magna magna, tieni duro”, è l’invito di uno juventino oltranzista. “Come i bulli. Voglio vedere se avranno il coraggio di lasciar fuori Juventus, Real Madrid, Barcellona. Resistere, resistere, resistere”, scrive un altro tifoso. “Solo ipocrisie e falsità. Andrea non mollare, siamo tutti con te”, è un altro messaggio pro presidente.

Super Lega, quelli che si dissociano

Una fetta consistente della tifoseria, però, è convinta che adesso non abbia più senso fare le barricate. Meglio un armistizio, un trattato di pace, anche se alle condizioni pesanti imposte dal ‘nemico’. “Non importa più se fosse o meno una cosa buona la Superlega! È un progetto naufragato anche perché nato e gestito in maniera veramente bislacca. Agnelli se ne faccia una ragione o ci porterà nel baratro”, è l’invito a ragionare di un supporter bianconero. “Onestamente non arrivo a vedere una soluzione positiva. Aveva senso se 12 team tra i più importanti fossero stati uniti sino alla fine…ma in tre dove vai? Che lega fai?”, è la presa d’atto di un altro tifoso. “È inutile nascondersi, se agnelli non lascia saranno tempi cupi veramente, sia perché la Juve non ha il potere internazionale di Real e Barca, sia perché anche a livello nazionale siamo isolati. Secondo me interverrà Elkann in qualche modo”, è l’auspicio di un fan particolarmente preoccupato.

