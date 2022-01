Juve, gli agenti di Morata in Italia

25-01-2022 14:03

Dusan Vlahovic è a un passo dall’arrivo alla Juventus: lo sbarco del serbo porterà a tutta una serie di conseguenze, a cominciare dal futuro di Alvaro Morata.

La Juventus aveva precedentemente bloccato il trasferimento dello spagnolo al Barcellona, ma con la chiusura dell’affare Vlahovic l’ex Atletico potrebbe davvero vestire il blaugrana già in questa finestra di mercato. Secondo quanto riporta Sky, gli agenti parleranno nelle prossime ore con il club torinese, per capire come muoversi.

