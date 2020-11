Juve, Il paragone di Lotito scatena il caos sui social

Claudio Lotito non è mai stato particolarmente amato dai tifosi, anche della sua stessa squadra. Il presidente della Lazio è sempre stato un personaggio piuttosto controverso non solo per le decisioni che riguardano l’aspetto sportivo della sua squadra, ma soprattutto i modi in cui si pone al momento del confronto pubblico. E anche in questa occasione le sue parole fanno discutere, soprattutto ora che è in vista la sfida con la Juve in campionato.

Il caso tamponi

Il presidente della Lazio torna sulla questione tamponi e positività facendo riferimento alla situazione Immobile nel corso di un’intervista a La Repubblica: “Per me la valutazione la deve fare il medico, non lo so se Immobile si sia allenato martedì perché non ero a Formello ma il medico lo ha valutato, gli ha rifatto l’idoneità sportiva, la capacità polmonare a riposo e sotto sforzo e stava meglio di prima”.

Poi il numero biancoceleste si lancia nel paragone che ha scatenato il mondo dei social: “Ma che vuol dire positivo? Positivo vuol dire contagioso no? Anche nella vagina delle donne, di tutte le donne del mondo, ci sono i batteri. Ma mica sono tutti patogeni, solo in alcuni casi diventano patogeni e degenerano”.

La reazione dei social

Le parole di Lotito hanno fatto immediatamente il giro della rete e sui social si è scatenata una vera e propria caccia al presidente: “Ancora una volta – dice Loredana – mostra la sua immensa preparazione in tuttologia”. C’è chi si chiedere se abbia avuto davvero il coraggio di dire certe cose. Mentre c’è anche un tifoso della Reggiana che fa notare: “Lotito è anche presidente della Salernitana e ci ha negato il rinvio della partita quando noi della Reggiana avevamo ben 29 contagiati. Questo per evidenziare lo spessore della persona”.

Le parole del presidente della Lazio finiscono nel mirino: “C’è ancora chi dice che il mondo del calcio rischia di perdere credibilità. Rischia…”. C’è Nico che la mette sul piano dell’ironia: “Anche nel cervello ci sono miliardi di neuroni ma mica funzionano tutti”. Mentre Sergio ci va molto più pesante: “Una delle persone più viscide del panorama calcio”.

SPORTEVAI | 07-11-2020 08:54